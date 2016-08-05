Вернблум: «Сборную России ждет хорошее будущее, у вас много классных молодых футболистов»

Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум отметил, что несмотря на провал на чемпионате Европы-2016 сборную России ждет хорошее будущее. По мнению шведа, в нашей стране имеется достаточное количество молодых футболистов высокого уровня.

«У Слуцкого не было депрессии после Евро. Он быстро переключился на работу в ЦСКА. Кто я такой, чтобы судить вашу сборную на Евро? Мы сами не вышли из группы, я почти не играл.

Уверен, Россию ждет хорошее будущее. Я прекрасно знаю, как много у вас классных молодых футболистов. Головин, Смолов, Мамаев... Да, я знаю о неприятной истории с Мамаевым и Кокориным. Но они все равно сильные игроки», – сказал Вернблум.