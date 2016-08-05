Витсель и Мак отправились с «Зенитом» в Уфу, Гарай и Дзюба – нет

«Зенит» в субботу проведет матч второго тура российской Премьер-лиги с «Уфой». В столицу Башкортостана сегодня отправились 21 футболист петербургской команды.

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Максим Рудаков.

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

Полузащитники: Хави Гарсия, Александр Рязанцев, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Маурисио, Олег Шатов, Роберт Мак.

Нападающие: Александр Кокорин, Алексей Евсеев, Александр Кержаков, Лука Джорджевич.