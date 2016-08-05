Нигматуллин: «Хочу, чтобы Аленичев продолжал работать в клубе, выигрывал титулы и достигал высот»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин надеется, что наставник команды Дмитрий Аленичев продолжит работать в клубе. Об этом он заявил после вылета красно-белых из квалификации Лиги Европы от кипрского АЕКа.

«Это катастрофа современного «Спартака». Ясно, что впереди целый сезон, но «Спартак» остался без еврокубковой осени. В поражении виноваты все — не только тренер, но и игроки.

Этот матч — одно из главных разочарований в карьере Аленичева. Не секрет, что его позиция в команде не очень твердая, поэтому каждый успех укреплял бы ее, а неудачи, наоборот, вынудят многих говорить о смене тренера. Мне хотелось бы, чтобы Аленичев продолжал работать в клубе, выигрывал титулы и достигал больших высот. «Спартак» выбрал определенный вектор развития, и сейчас надо продолжать двигаться по нему.

Чемпионат продолжается, и нужно сделать все, чтобы оказаться на вершине турнирной таблицы», — сказал Нигматуллин.