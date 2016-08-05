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  • Нигматуллин: «Хочу, чтобы Аленичев продолжал работать в клубе, выигрывал титулы и достигал высот»

Нигматуллин: «Хочу, чтобы Аленичев продолжал работать в клубе, выигрывал титулы и достигал высот»

5 августа 2016, 10:12
11

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин надеется, что наставник команды Дмитрий Аленичев продолжит работать в клубе. Об этом он заявил после вылета красно-белых из квалификации Лиги Европы от кипрского АЕКа.

«Это катастрофа современного «Спартака». Ясно, что впереди целый сезон, но «Спартак» остался без еврокубковой осени. В поражении виноваты все — не только тренер, но и игроки.

Этот матч — одно из главных разочарований в карьере Аленичева. Не секрет, что его позиция в команде не очень твердая, поэтому каждый успех укреплял бы ее, а неудачи, наоборот, вынудят многих говорить о смене тренера. Мне хотелось бы, чтобы Аленичев продолжал работать в клубе, выигрывал титулы и достигал больших высот. «Спартак» выбрал определенный вектор развития, и сейчас надо продолжать двигаться по нему.

Чемпионат продолжается, и нужно сделать все, чтобы оказаться на вершине турнирной таблицы», — сказал Нигматуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Спартак АЕК Нигматуллин Руслан Аленичев Дмитрий
Комментарии (11)
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richi
1470383308
Нигматуллин: «Хочу, чтобы Аленичев продолжал работать в ночном клубе, вместе со мной , диджеем.
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nemolod
1470384115
Скорее всего хозяин клуба захочет сменить главного тренера,а заодно и его помощников и основания тут веские: команда не вполне готова к сезону и вылет из ЛЕ это подтверждает
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Garrincha58
1470387388
давно так не радовался как вчера на 89-й минуте
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arhi63
1470388464
При чем тут Аленичев! Вдумайтесь! Игроки одни и те же а ляпов с этими игроками, но при разных тренеров было предостаточно!!! Вывод!? Нужно кончать заниматься ПАНИБРАТСТВОМ С ИГРОКАМИ, а ДРАТЬ с НИХ ТРИ ШКУРЫ, ЗА ТАКОЕ БАБЛО КОТОРОЕ ОНИ ЗАРАБАТЫВАЮТ! А НЕ УЛЫБАТЬСЯ С НИМИ НА ТРЕНИРОВКАХ! Только потом придет уважение к тренеру! Все как в армии: улыбаешься,обнимаешься, заискиваешь - тебе на плечи сядут и будет хочу не хочу и так выиграем сойдет, а если е..ть их как сивых меренов и спрашивать с них дисциплину, чтобы чувствовали железную руку, как Фергюсон не стеснялся в звезд бутсой залепить, тогда будет ТОЛК!!!
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Жентус
1470394504
Всё что надо сделать Спартаку, чтобы стать нормальной командой, так это сменить владельца)
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Диктор
1470400440
Прочитал и честно в шоке-откуда в вас столько га..а? Вас что родители унижали в детстве или в школе чморили? Уж попробуйте хоть как люди пожить-хотя рожденный ползать вряд ли когда взлетит.Теперь по игре-считаю что у Спартака было татальное невезение просто,играли неплохо-но в концовке сыграло футбольное правило-не удается тебе,удастся сопернику.Но все что Бог делает все к лучшему-не надо теперь будет играть на два фронта.
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alp
1470412509
пусь лучше волера вернется.. что б прям до слез ))
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