Бериша сыграл свадьбу в Косово

Хавбек «Анжи» Бернард Бериша сыграл свадьбу. Церемония бракосочетания прошла на родине футболиста в Косово.



«24-летний полузащитник «Анжи» в паузе между турами чемпионата с согласия клуба отправился на родину, где и состоялось свадебное торжество. Свадьба Бернарда и его избранницы Хашиме прошла в городе Печ в Косове. Футбольный клуб «Анжи» поздравляет счастливую пару и желает молодоженам долгой счастливой жизни! Уже завтра Бериша присоединится к команде», – говорится в сообщении пресс-службы махачкалинского клуба.