Мостовой: «Проиграть АЕКу – нереально, это будет настоящим позором»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с АЕКом.

«В первом матче «Спартак» должен был легко выигрывать и забивать два-три мяча. Вместо этого москвичи пропустили. Пусть в Ларнаке мешала жара, но сегодня команда играет дома. После первого матча в России спартаковцы должны исправиться и спокойно обыграть кипрский клуб. Важно забить как можно быстрее и как можно больше.

АЕК – команда из Кипра, где она, а где «Спартак»? Проиграть АЕК – нереально, это будет настоящим позором. Думаю, матч завершится со счетом 2:0 или 2:1 в пользу красно-белых», – сказал Мостовой.