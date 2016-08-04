Аленичев: «Каррера занимается защитниками, Титов – атакой, а я все подытоживаю»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев накануне ответного матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против АЕКа рассказал, как распределяются обязанности в тренерском штабе красно-белых.

– Можете ли вы сказать, что по сравнению с прошлым сезоном «Спартак» изменился с точки зрения игры, и в чем именно?

– Не хочу делать выводы, потому что мы провели только одну игру в чемпионате и один матч в Лиге Европы. Задайте мне этот вопрос туров через восемь, тогда я отвечу более конкретно.

– Как складываются отношения с Каррерой, чем он занимается, и вмешиваетесь ли вы в его работу?

– У нас распределение такое: Массимо Каррера занимается защитниками, атакующими действиями – Егор Титов, а я все подытоживаю и могу вмешаться в работу любого моего помощника.