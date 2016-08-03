Канте: «Выбрал «Челси» из-за беседы с Конте»

Бывший полузащитник «Лестера» Н'Голо Канте, во время летнего трансферного окна ставший игроком «Челси», рассказал о причинах своего перехода в лондонский клуб.

«Я выбрал «Челси», потому что у нас была беседа с главным тренером, после чего я почувствовал его влияние в команде и принял решение о переходе. И, конечно, мне нравится футбол в АПЛ, поэтому я решил остаться в Премьер-лиге.

Мне нужно набрать форму, потому что я только что вышел из отпуска, у меня был небольшой перерыв после Евро. Теперь начинается предсезонная подготовка, и я должен быть готов к старту сезона в АПЛ. Думаю, важным обстоятельством, чтобы выигрывать борьбу за мяч, является бойцовский дух. У меня было это с тех пор, как я начал играть в футбол. Все зависит от духа, но я должен быть в форме, чтобы справляться с этим», – сказал Канте.