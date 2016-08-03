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    Ари: «Восхищаюсь тем, какой футбол показывает Измайлов»

    Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал возвращение в клуб полузащитника Марата Измайлова.

    В «Краснодар» вернулся Марат Измайлов. Как он вписался после года без футбола?

    – Считаю Марата изумительным футболистом. Если в физическом и психологическом плане у него все в порядке, он очень хорош. Когда Марат вернулся к нам, он меня удивил, так как быстро вписался в команду. Будто и не уходил никуда.

    Для меня Марат не просто друг, восхищаюсь тем, какой футбол он показывает. Думаю, вскоре он залечит травму и поможет команде

    Источник: «Советский спорт»

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    03.08.2016 14:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 3 августа 2016, 17:11

      Оба хороши.

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