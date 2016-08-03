«Спартак» не ведет переговоров о новом контракте с Джано

Полузащитник «Спартака» Джано не получал предложений о новом контракте от руководства московского клуба. Напомним, что действующее соглашение грузинского футболиста с красно-белыми истекает в июне 2017 года.

«На данный момент клуб не вышел с предложением нового контракта к Джано. Никаких переговоров не ведется», – сказал источник, близкий к «Спартаку».

Напомним, что в нынешнем сезоне Джано провел два официальных матча, в которых забил три гола.