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    «Спартак» не ведет переговоров о новом контракте с Джано

    Полузащитник «Спартака» Джано не получал предложений о новом контракте от руководства московского клуба. Напомним, что действующее соглашение грузинского футболиста с красно-белыми истекает в июне 2017 года.

    «На данный момент клуб не вышел с предложением нового контракта к Джано. Никаких переговоров не ведется», – сказал источник, близкий к «Спартаку».

    Напомним, что в нынешнем сезоне Джано провел два официальных матча, в которых забил три гола.

    Источник: ТАСС

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    03.08.2016 13:36
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5873

      maygli 3 августа 2016, 20:54

      Спартак контракты сейчас на год подписывает, ну и о чём говорить если ему ещё год играть по действующему контракту? Разговор ни о чём у "Бомбардира".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 3 августа 2016, 19:27

      главное чтобы по стопам Дзюбы не пошел и свободным не ушел...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 августа 2016, 17:41

      Хватит кормить, поить и лечить хрустального, ага, не Спартак ему обязан, а кацо Спартаку.

      -1
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 3 августа 2016, 16:59

      лучше он останется Спартак М, вдруг он хочет куда в европейский

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 августа 2016, 16:49

      Спартак не Бомжатник, подпишет его

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 3 августа 2016, 15:44

      спартаку нужны зимбабвийцы и нигерийцы.

      -3
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      Рейтинг: -25

      Топс 3 августа 2016, 14:55

      Продлят

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 августа 2016, 14:51

      Он не уйдет, расслабьтесь. Продлят до зимы.

      1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 3 августа 2016, 14:38

      Управленческий гений Родионова запросто может затмить тренерский гений Аленичева.

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 3 августа 2016, 14:23

      что за шлюха распускает всякие слухи про спартак???

      4
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