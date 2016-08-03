Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стогниенко: «Не вижу ничего плохого в том, что «Зенит» комментирует только Орлов»

    Футбольный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал информацию о том, что в нынешнем сезоне чемпионата России игры «Зенита» будет комментировать не только Геннадий Орлов.

    «Не считаю возможным говорить о решении телеканала, где я не работаю. Кто комментирует матчи «Зенита» или другой команды – это дело работодателя, то есть «Матч ТВ». Вообще проблема того, кто какую игру комментирует, несколько преувеличена. Комментатор может быть закреплен за конкретной командой – вопрос в качестве комментария. Другое дело, как это воспринимают зрители, но я здесь ничего плохого не вижу», – сказал Стогниенко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2016 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 августа 2016, 18:00

      Не скажу, что Орлов намного хуже других "человеков с микрофоном", другое дело, что старость не радость, хуже видит, дольше соображает, меньше помнит. Сам-то я Орлова, мягко говоря. не уважаю. Где-то в 90-91 г.г. комментировал Гена матч Зенита, кажется с ЦСКА и вот когда судейка грубо ошибся в пользу невских (то ли пенальти, то ли ещё что-то) Орлов полностью поддержал арбитра, мол было (не было). Когда же режиссёр трансляции дал повтор, отчётливо показавший судейскую ошибку, Геннадий Сергеевич промолчал и перевёл разговор на другую тему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Karel1977 3 августа 2016, 15:51

      Не вижу ничего плохого в том,что "Зенит" будет комментировать В.Стогниенко...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 3 августа 2016, 15:30

      Этого маразматика надеюсь больше никогда не услышу за комментированием.Пусть лучше идёт в "эксперты" как всякие Бубновы и т.п

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 3 августа 2016, 14:07

      Уже от Орлова рвать тянет. Его комментирование прямо пронизано желанием показать свою объективность. Тошнит от этого. Уж лучше бы откровенно жарил за Зенит.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      barbardir 3 августа 2016, 13:01

      Володь, он прост всех заебал)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11