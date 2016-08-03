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    Луческу: «Не вижу большой разницы между Витселем и Погба»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подтвердил желание бельгийского полузащитника Акселя Витселя покинуть Санкт-Петербург.

    «Могу подтвердить, что Витсель нас покинет. Он отличный парень, никаких проблем нам не создает, не давит на нас. Он просто ждет. Я тоже был футболистом и отношусь к его ситуации с пониманием. Если поступит хорошее предложение, которое устроит и его, и клуб, то это будет отлично.

    «Ювентусу» лучше воспользоваться ситуацией, а не тянуть с трансфером. Хотя, возможно, нам удастся убедить Витселя остаться. Аксель всегда играет ключевую роль, за какую бы команду ни выступал. Это универсальный полузащитник, обладающий крепким характером.

    Я не вижу большой разницы между ним и Погба, если не считать возраст. Вспомните Евро, на котором француз не сразу смог адаптироваться к новым условиям, а вот для Витселя это точно не стало бы проблемой», – рассказал Луческу.

    Напомним, что на Витселя в разное время претендовали «Ювентус», «Наполи» и несколько клубов английской Премьер-лиги.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    03.08.2016 10:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 августа 2016, 19:35

      Никак не получается спихнуть микрофона, уже и тренер за рекламу взялся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 3 августа 2016, 15:09

      если бы не было разницы давно купили бы, а не торговались и не жалели денег как на Погбу)))))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 августа 2016, 14:45

      Совсем никакой разницы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      Danjer 3 августа 2016, 13:03

      Вот я за ним не следил,до евро,а после евро,сделал вывод ,что ничего спецыфического в нем нету,вот реально,игрок стоящий сто лямов,должен как-то выделяться...а он же,ни в одном моменте не наиграл на 50 то,че про сто говорить!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 3 августа 2016, 12:35

      Оба футболисты....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 3 августа 2016, 12:00

      Волшебный тренер раз разницы не видит чё)

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 августа 2016, 11:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну даёт болгарин)))

      -5
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      ...
      Рейтинг: +51

      IAmZlatan > андрей андреев 3 августа 2016, 15:21

      отсылка к фильму Брат-2 ?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > IAmZlatan 3 августа 2016, 16:17

      да))

      1
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