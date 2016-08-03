Степашин: «Я поддержу Газзаева на выборах главы РФС»

Член исполкома РФС Сергей Степашин прокомментировал выдвижение на пост главы организации экс-тренера сборной России Валерия Газзаева.

– Как можно оценивать инициативу тех, кто на самом деле знает и любит футбол и – на всякий случай – кое-что сделал для этого.

– Понятно. Скажите, а вы присутствовали на этом заседании?

– Нет, конечно. Зачем же мешать? Я же не тренер.

– А кто входит в это объединение?

– Да все известные тренеры, в том числе, Юрий Павлович Семин. Все остальные... Михаил Гершкович. Те, кто действительно сделал в свое время футбол России, Советского Союза – особенно.

– А чем они руководствуются, выдвигая именно Газзаева на руководящий пост в РФС? И как вы лично относитесь к этой кандидатуре?

– Я бы хотел, чтобы он возглавил, я бы за него с удовольствием проголосовал. Я приеду на эти выборы и буду выступать в его поддержку. Здесь надо учесть три момента. Первый – у него есть программа, серьезная, мощная, интересная. Второй – это один из лучших футболистов Советского Союза. В-третьих, именно Валерий привел ЦСКА к первой победе в кубке УЕФА.