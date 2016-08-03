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    Степашин: «Я поддержу Газзаева на выборах главы РФС»

    Член исполкома РФС Сергей Степашин прокомментировал выдвижение на пост главы организации экс-тренера сборной России Валерия Газзаева.

    – Как можно оценивать инициативу тех, кто на самом деле знает и любит футбол и – на всякий случай – кое-что сделал для этого.

    – Понятно. Скажите, а вы присутствовали на этом заседании?

    – Нет, конечно. Зачем же мешать? Я же не тренер.

    – А кто входит в это объединение?

    – Да все известные тренеры, в том числе, Юрий Павлович Семин. Все остальные... Михаил Гершкович. Те, кто действительно сделал в свое время футбол России, Советского Союза – особенно.

    – А чем они руководствуются, выдвигая именно Газзаева на руководящий пост в РФС? И как вы лично относитесь к этой кандидатуре?

    – Я бы хотел, чтобы он возглавил, я бы за него с удовольствием проголосовал. Я приеду на эти выборы и буду выступать в его поддержку. Здесь надо учесть три момента. Первый – у него есть программа, серьезная, мощная, интересная. Второй – это один из лучших футболистов Советского Союза. В-третьих, именно Валерий привел ЦСКА к первой победе в кубке УЕФА.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    03.08.2016 01:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +508

      triton004 3 августа 2016, 06:37

      Знаю Газзаева,но Газзавев это кто?

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      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > triton004 3 августа 2016, 08:44

      Вроде бразилец какой-то)

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