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    Газзаев: «Наш футбол как пикирующий бомбардировщик несется к земле»

    Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал свое выдвижение на пост президента РФС.

    «В первую очередь хочу поблагодарить ООТФ (Объединение отечественных тренеров по футболу). Это люди, которые верой и правдой всю жизнь служили и продолжают служить российскому футболу. Его историю создавали они. Спасибо им за доверие.

    Наш футбол, к сожалению, находится в глубоком кризисе. Начиная с 2012 года, идет тенденция не к улучшению, а к ухудшению. Российский футбол как пикирующий бомбардировщик несется к земле. Если в 2012 мы еще выглядели более-менее достойно, то сейчас не очень. В 2014 был неудачный чемпионат мира, сейчас провал на чемпионате Европы. Вы видите, насколько это показательно. Назрели реформы.

    Нужно профессионально реорганизовать весь наш футбол. Я неоднократно выступал со своей программой, вы ее знаете. Хочу, чтобы наш футбол стал более качественным и зрелищным, чтобы мы добивались больших успехов, как на уровне национальных сборных, так и клубных команд.

    Одной отменой лимита ничего не решить. Нужно решать все в комплексе. Начиная от структуры чемпионата и заканчивая телевизионными правами, безопасностью, качеством судейства. Нужно сокращать количество профессиональных клубов, которых в России 105. В мире столько ни в одной национальной федерации нет. Тут много вопросов. Пока мы не реорганизуем все это, не выстроим систему – ни детско-юношеского футбола, ни профессионального и не любительского – у нас не будет», – заявил Газзаев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.08.2016 22:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +92

      Eighty 3 августа 2016, 10:22

      "Нужно сокращать количество профессиональных клубов, которых в России 105. В мире столько ни в одной национальной федерации нет." (c)

      В одной только Англии (не Великобритании), в первых пяти дивизионах играет - 116 Клубов Карл, 116!!!! А всего в стране больше 140 лиг!!!!!!! 140!!!!!!! Притом что Англия по площади немногим больше Ростовской или Волгоградской области!!!

      Забавное развитие получается - путём сокращения клубов :)

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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 3 августа 2016, 07:25

      А ты значит лётчик. Истребитель иль бомбардировщик?
      А может вообще с вертикальным взлётом?
      Чтоб сразу рвануть и управлять полётом?
      И вообще хватит летать в фантазиях и мечтах,
      Пора б уж работать на своих местах.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 августа 2016, 00:25

      Лучше пёс, чем мудко.

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      Рейтинг: +429

      Qranat 2 августа 2016, 23:25

      Как неслась "Алания"... и за это "низкий поклон" этому деятелю гинеровскому от осетинского народа ! Вот бессовестный... А кукловоды все те же - УКРОПовские.... Если бы не Мутко поставили рулить на РФС, они бы еще тогда, завалив Толстых, этого решалу поставили.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 2 августа 2016, 23:03

      Только не этот спаситель

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