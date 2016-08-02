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    Вилков обслужит матч «Спартака» и «Крыльев»

    Во вторник, 2 августа, стали известны бригады арбитров, которые будут обслуживать матчи второго тура российской Премьер-лиги.

    6 августа (суббота)

    «Уфа» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров)

    «Арсенал» – «Рубин»: судья – Евгений Турбин (Москва)

    7 августа (воскресенье)

    «Оренбург» – ЦСКА: судья – Александр Егоров (Саранск)

    «Амкар» – «Анжи»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

    «Локомотив» – «Томь»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

    «Ростов» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва)

    8 августа (понедельник)

    «Краснодар» – «Терек»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха)

    «Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород)

    Источник: РФС

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    02.08.2016 17:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 2 августа 2016, 21:43

      Надеюсь крылья хотя-бы в ничейку.

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