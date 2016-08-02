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    В «Тереке» еще не знают точных сроков возвращения Рахимова

    Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров рассказал о том, как скоро к работе с командой может вернуться наставник грозненцев Рашид Рахимов.

    «Пока сложно сказать, как скоро Рахимов вернется к руководству командой. До сих пор ему не поставлен диагноз.

    Мы думали, что из Москвы он отправится в Грозный, но Рашид Маматкулович почувствовал себя хуже. Сейчас он в госпитале в Вене.

    Команду готовят его помощники под руководством Игоря Ледяхова, ясности с тем, кто будет руководить «Тереком» во втором туре чемпионата, пока нет», – сказал Айдамиров.

    Источник: Р-Спорт

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    02.08.2016 10:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 августа 2016, 11:27

      Здоровья!

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