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    Кононов: «Результат матча с «Томью» отображает расстановку сил на поле»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов отметил, что победа над «Томью» (3:0) в матче первого тура РФПЛ получилась заслуженной. По словам специалиста, «быки» на протяжении всей встречи имели преимущество над соперником.

    – Сложный первый тайм выдался, мы владели преимуществом, но «Томь» хорошо защищалась. Нам не хватало точности перед штрафной, но хорошо, что забили. Нашли хороший момент и исполнили его. Этот гол был важен. Во втором тайме «Томь» начала раскрываться, мы нашли свободные зоны, проводили много атак, могли забить больше двух голов. В целом, я думаю, мы владели преимуществом, и результат говорит об этом.

    – Тот академичный стиль, который «Краснодар» показал в матче против «Томи», вы и хотите видеть в играх против слабых и сильных соперников?

    – Очень тяжело играть, когда вся команда защищается в своей штрафной площади. Здесь играть очень быстро или верховыми передачами, я считаю, неправильно, потому что будут потери мяча, атаки соперника. Я думаю, мы поступаем правильно, играя так, такой стиль позволяет рассчитать оборону соперника, и у него появляются свободные зоны. Нам не хватило по первому тайму того, где мы могли бы еще академичнее сыграть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2016 22:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 2 августа 2016, 00:22

      Краснодар в своем стиле!!!

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