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    Канунников и Саму выйдут в атаке «Рубина» против «Амкара»

    Стали известны составы, в которых «Рубин» и «Амкар» начнут поединок первого тура РФПЛ.

    Рубин: Рыжиков, Устинов, Бурлак, Санчес, Набиуллин, Оздоев, Цакташ, Ахметов, Карадениз, Саму, Канунников.

    Запасные: Нестеренко, Бауэр, Бергстрем, Самбрано, Камболов, Жонатас, Ткачук, Джалилов, Рочина, Жемалетдинов, Девич.

    Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Комолов, Гиголаев, Гол, Огуде, Анене, Шиндер.

    Запасные: Будаков, Хомич, Милькович, Хурцидзе, Шаваев, Костюков, Баланович, Йовичич, Салугин, Мищенко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2016 19:07
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