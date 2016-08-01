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  • Селюк: «Ротенберг может продолжить карьеру в «Адмире Ваккер». У него статистика как у Месси»

Селюк: «Ротенберг может продолжить карьеру в «Адмире Ваккер». У него статистика как у Месси»

1 августа 2016, 10:45
31

Защитник московского «Динамо» Борис Ротенберг может продолжить карьеру в Австрии. Как заявил агент футболиста Дмитрий Селюк, к игроку проявляет интерес «Адмира Ваккер».

«Боря уже начал тренироваться, в ближайшее время примем окончательное решение о его будущем. Это мой единственный российский футболист, я очень бережно отношусь к его будущему. Боря не просто футболист, интересы которого я представляю. Это мой друг, товарищ и брат. Могу точно сказать, что с ним все будет хорошо. У нас есть несколько вариантов продолжения карьеры. В частности, есть официальное приглашение на подписание контракта от австрийского клуба «Адмира Ваккер», участвующего в еврокубках.

Сейчас у него контракт с московским «Динамо». Может быть, Боря и задержится в «Динамо» до зимы или на сезон. Посмотрим, как будет проходить переговорный процесс с «Динамо». Надо отдать им должное: они всегда выполняли свои обязательства четко, точно и в срок.

«Динамо» при Черчесове ни одной игры не проиграло с Борей в составе. В этом плане статистика Бори практически не хуже, чем у Месси. А статистика – упрямая вещь. Боре приходится гораздо тяжелее, чем многим футболистам, потому что любой успех Бори отождествляют с семьей, с фамилией. Но на самом деле Боря добивается этих успехов своим трудом», – заявил Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Динамо Адмира Ротенберг Борис
Комментарии (31)
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CSKA75875
1470037795
Смешно становиться от его слов))
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Диктор
1470039838
Хоть посмеялся от Души.
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nik55
1470039947
Селюк ты что ел?
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grroznyi85
1470042899
Селюк клоун натуральный
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FANS86
1470043681
Глубоко лизнул Селюк семье Роттенбергов))))
Ответить
mdu86
1470045875
Вообще плевать...
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hjvfybcn
1470047055
История про то какой Боря хороооший!!!
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cska-62
1470047165
По сути дела Селюк прав, пусть и сравнение с Месси выглядит комично. Борис Ротенберг добился всего именно своим трудом. И ног своих он не жалел, выбрав путь футболиста, а не столоначальника в офисе влиятельной родни. Пиком карьеры пока можно считать его выступление в черчесовском "Динамо", когда он вполне заслуженно вытеснил из основы Козлова. Пригодился он и бердыевскому "Ростову", ибо в вице-чемпионском сезоне провёл 15 игр. Он не так быстр, как нужно сегодня быть фланговому защитнику, но держит свою зону и нейтрализует опасность своим воротам отменно! И физическими данными для борьбы на втором этаже его Бог не обидел.
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alboro
1470049187
А Селюк тоже жоп...лиз .
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alexfilatov
1470054470
Статистика употребления слова "Боря" в интервью зашкаливает!
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