Селюк: «Ротенберг может продолжить карьеру в «Адмире Ваккер». У него статистика как у Месси»

Защитник московского «Динамо» Борис Ротенберг может продолжить карьеру в Австрии. Как заявил агент футболиста Дмитрий Селюк, к игроку проявляет интерес «Адмира Ваккер».

«Боря уже начал тренироваться, в ближайшее время примем окончательное решение о его будущем. Это мой единственный российский футболист, я очень бережно отношусь к его будущему. Боря не просто футболист, интересы которого я представляю. Это мой друг, товарищ и брат. Могу точно сказать, что с ним все будет хорошо. У нас есть несколько вариантов продолжения карьеры. В частности, есть официальное приглашение на подписание контракта от австрийского клуба «Адмира Ваккер», участвующего в еврокубках.

Сейчас у него контракт с московским «Динамо». Может быть, Боря и задержится в «Динамо» до зимы или на сезон. Посмотрим, как будет проходить переговорный процесс с «Динамо». Надо отдать им должное: они всегда выполняли свои обязательства четко, точно и в срок.

«Динамо» при Черчесове ни одной игры не проиграло с Борей в составе. В этом плане статистика Бори практически не хуже, чем у Месси. А статистика – упрямая вещь. Боре приходится гораздо тяжелее, чем многим футболистам, потому что любой успех Бори отождествляют с семьей, с фамилией. Но на самом деле Боря добивается этих успехов своим трудом», – заявил Селюк.