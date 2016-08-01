Чепчугов: «Вытеснить Акинфеева из ворот ЦСКА нереально»

Вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отметил, что при Игоре Акинфеевее он не может рассчитывать на попадание в основной состав.

«Вытеснить Акинфеева из ворот ЦСКА невозможно. Игорь — легенда ЦСКА, вратарь топ-уровня. Он был, есть и будет «номером один». Правильно сказал Овчинников: Акинфеев — икона ЦСКА. Поэтому мне надо задумываться о дальнейшей карьере. В это межсезонье всерьез буду рассматривать предложения команд РФПЛ. Я ещe не наигрался. Но в ФНЛ возвращаться не очень хочется.

Надеялся ли на место в основе, приходя в ЦСКА? Нет. Естественно, я амбициозный человек, но уже тогда понимал, что Акинфеев будет первым номером. Хотя я думал, что играть все равно буду больше в различных турнирах. Сохранять нормальные отношения с Акинфеевым в такой ситуации — элементарно. Это все бред, что Игорь — закрытый, сложный человек. У нас всегда были хорошие, уважительные отношения. И общаться с ним легко. Никакого пафоса, высокомерия, обычный парень. В хорошем смысле», – заявил Чепчугов.