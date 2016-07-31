Ещенко: «Так же должны были обыграть АЕК»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результат матча против «Арсенала» (4:0).

– Мы добились уверенной победы, хотя поначалу были моменты у наших ворот. Сумбур какой-то был, потери. При этом использовали почти все свои моменты. Такой же результат был бы и с АЕК, если бы мы тоже реализовали все свои шансы. Вместо этого пропустили за 20 минут до конца.

– Чем объяснить сумбур в обороне в начале игры?

– Первый матч сезона дома, перед своими болельщиками, которые ждут хорошей игры – было волнение. Думаю, с каждым матчем будем прибавлять.

– Новый тренер по обороне Массимо Каррера давал какие-то рекомендации по ходу игры? Во втором тайме игра пошла куда спокойнее...

– Да, он подсказал трем центральным защитникам как действовать, куда смещаться и кого встречать. Плюс вели 2:0, могли спокойно держать мяч – что и делали.

– С партнерами у вас уже налажено взаимопонимание?

– Все комфортно. Все профессионалы и умеют играть в футбол, вместе прошли три сбора. Так что понимаем друг друга, тренера – что делать, куда бежать и открываться, кому давать.

– В чем принципиальное отличие «Спартака» от ваших предыдущих команд?

– Игра более комбинационная, на удержание мяча. За счет индивидуальных действий. Почему-то мне всегда было против «Спартака» легко играть. Команда играющая, дает и сопернику мяч, и сама создает моменты. Может, поэтому.