«Анжи» – ЦСКА. Ионов и Траоре выйдут в стартовом составе

Стали известны составы на матч «Анжи» – ЦСКА. С первых минут на поле у «армейцев» появятся Алексей Ионов и Ласина Траоре, которые пополнили команду в летнее межсезонье.

Анжи: Беленов, Гаджибеков, Лазич, Жиров, Тигиев, Гасанов, Мкртчян, Георгиевский, Бериша, Амаду, Будковский.

Запасные: Юрченко, Шафинский, Ямбере, Эльмурзаев, Белов, Мусалов, Кузьмин, Маевский, Газимагомедов, Дибиргаджиев, Боли.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Головин, Вернблум, Тошич, Еременко, Ионов, Траоре.

Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Караваев, Набабкин, Натхо, Дзагоев, Миланов, Страндберг.