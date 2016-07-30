Предложение «Эвертона» по Витселю остается самым выгодным для «Зенита»

Предложение «Эвертона» по трансферу полузащитника «Зенита» Акселя Витселя остается на данный момент самым щедрым. «Ириски» готовы выложить за 27-летнего игрока 30 миллионов евро.

Сам бельгиец хочет продолжить карьеру в «Ювентусе», с которым уже достиг договоренности по условиям личного контракта. При этом, туринский клуб, если верить различным источникам, не готов платить за бельгийца более 18 миллионов.

Отметим, что на Витселя также претендовали «Наполи», «Интер» и «Лестер». Где окажется хавбек в итоге – остается только гадать. Ранее наставник «Зенита» Мирча Луческу заявил, что футболист попросил отпустить его в другой клуб.