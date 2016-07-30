Кононов: «Для меня самая главная задача – сохранить имеющихся в «Краснодаре» игроков»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов отметил, что во главу угла он ставит сыгранность состава, поэтому появление новых игроков, помимо тех, что уже пополнили состав «быков», практически исключено. Напомним, единственным новичком «горожан» этим летом стал хавбек Марат Измайлов. Кроме того, из аренды вернулись защитники Артур Енджейчик и Александр Мартынович.

– Федор Смолов после матча с «Биркиркарой» (3:0) сказал, что считает нынешний состав команды более сильным, чем перед началом прошлого сезона. Вы согласны с ним?

– Я соглашусь с ним, у нас с каждым годом состав все сильнее, сыграннее. Это самое главное. Мы рады тому, что наши игроки пришли из аренды – это и Енджейчик, и Мартынович. Измайлов, которого мы знаем достаточно близко, вернулся в клуб. Со всеми теми игроками, которые у нас есть, мы работаем по сути уже давно вместе. Сыгранность – это очень важно, и это основной аспект.

– Если говорить о трансферах, стоит ли ждать еще приобретений?

– Я думаю, что нет. Это уже все те футболисты, которые будут играть.

– Чем обусловлена низкая трансферная активность в это межсезонье?

– В первую очередь, это сыгранность, что мы сразу ставим в приоритете. У нас нет времени наигрывать новых футболистов. Чтобы были серьезные трансферы, надо кого-то продавать. На данный момент серьезных предложений по трансферам не было. Точнее, они были, но не устраивали нас. Я верю в каждого футболиста, и для меня самая главная задача – сохранить тех игроков, которые у нас есть. Я считаю, они самые лучшие.

– Была информация о том, что Сигурдссон может покинуть «Краснодар».

– Если поступит предложение от одного из английских клубов, тогда руководство рассмотрит его.

– Можно сказать, что Енджейчик уже точно останется в «Краснодаре»?

– Я думаю, да. Он очень хочет остаться играть в «Краснодаре». У него были достаточно серьезные предложения из Европы, но он сказал, что хочет остаться здесь, и его прерогатива – добиваться успехов вместе с нами.