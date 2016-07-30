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    Чельстрем: «Мой переход из «Спартака» в «Арсенал» произошел, когда все спали. Это настоящий цирк»

    Полузащитник «Грассхоппера» Ким Чельстрем рассказал, как в свое время проходил его переход из«Спартака» в лондонский«Арсенал».

    «Вокруг моего перехода происходил настоящий цирк. Мой переход в СМИ описывали буквально в реальном времени. Аренду в «Арсенал» оформили, несмотря на то, что между Москвой и Лондоном разница четыре часа, а к этому моменту российская футбольная ассоциация уже не работала. В общем, покинул «Спартак», когда все спали», – приводит слова Чельстрема punditarena.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.07.2016 09:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      Sergsteb 30 июля 2016, 17:29

      На тот момент летом была разница в 4 часа!!! И чему сейчас детей в школах учат?!
      Дибuлы необразованные

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 30 июля 2016, 14:40

      мда.. четыре часа разница между МСК и ЛДН??? где это написано??

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > кошмарик 30 июля 2016, 16:22

      В европейских школах теперь дважды два не четыре, а шесть... Ну, в крайнем случае, пять... Толерантность такая... К неучам... Много приезжих... Героев пращи и кинжала... :-)))))

      0
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > cska-62 31 июля 2016, 01:32

      Я конечно понимаю, что ты уже старый и маразм одолевает твой иссыхающийся мозг, но все-таки обрати внимание на источник и пойми свою глупость, прежде чем пытаться выдавать колкости в адрес Европы.

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Аликерич 31 июля 2016, 02:32

      Я не знаю, какого ты пола, аноним, но кончишь ты плохо, ибо вычислить тебя, как два пальца об асфальт... И будет у тебя время поразмышлять, стоит ли хамить тому, кто в ответ запросто может устроить тебе большие неприятности... :-))))

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 30 июля 2016, 14:11

      ээээммм в какой вселенной между мск и лондоном 4 часа

      -2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 30 июля 2016, 12:46

      во а чего тут говноеды делают?

      3
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      Рейтинг: +8017

      nik55 > Каратель 30 июля 2016, 13:00

      а куда бомжам

      1
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