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    «Зенит» отказался продавать Ломбертса в «Андерлехт»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может сменить команду в летнее межсезонье. 31-летнего игрока хочет заполучить в свои ряды «Андерлехт», который уже сделал петербургскому клубу предложение о трансфере футболиста в размере 2 миллионов евро.

    Отмечается, что руководство сине-бело-голубых ответило отказом на предложение бельгийцев и сообщило, что намерено получить за Ломбертса куда большую сумму.

    Как утверждает Het Laatste Nieuws, «Андерлехт» может улучшить свое предложение, если пройдет в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «Ростов», за что получит от УЕФА 3 миллиона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.07.2016 16:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 29 июля 2016, 16:33

      Как врач проекта, официально заявляю, что дешевле 20 млн. £ не продадим.
      Лучше пусть на скамейке тухнет, но не отдадим.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 июля 2016, 16:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      2 ляма за старпера???
      Да ему красная цена в базарный день, не больше 100 рублей

      -4
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