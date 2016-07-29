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    Мутко: «Думаю о том, чтобы пойти на второй срок. Кто, если не я?»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что готовится вновь принять участие в выборах президента РФС.

    «Все, что мы делаем — делаем не для ФИФА, а для себя. Это наследие нашей страны. Мы хотим, чтобы как можно больше молодежи занималось футболом, чтобы футбол стал популярным. Я поэтому пошел в президенты РФС. Скоро выборы и я думаю о том, чтобы пойти на второй срок. А кто еще, пожалуйста, я готов поддержать. Но ведь вы все сами прекрасно знаете.

    Государство такое внимание привлекает к футболу. Конечно, есть задача успешно выступить на домашнем чемпионате мира. Все бы хотели, чтобы наша команда его выиграла. Но никто не говорит об этом. Главное, чтобы это было достойно, а не как на Евро, когда не было искр и молний в глазах, которые, наверняка, будут сейчас у наших олимпийцев», – сказал Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.07.2016 13:29
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 31 июля 2016, 19:15

      Странно ...!!! В комментариях ожидал увидеть много матерных слов...Очень странно.. Вместо мата - многоточия.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................!!!

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      Рейтинг: +115

      slawianka 30 июля 2016, 09:15

      "Все, что мы делаем — делаем не для ФИФА, а для СЕБЯ" - ключевая фраза , однако.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 30 июля 2016, 03:24

      Самооценка явно завышена, надо бы спуститься с небес на землю

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 30 июля 2016, 00:22

      Да кто угодно,кроме тебя,сучий потрох.

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 29 июля 2016, 23:44

      изыди, мутный

      0
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      Рейтинг: +10

      Rockbaby 29 июля 2016, 22:47

      Да кто угодно, хуже не будет точно...

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 29 июля 2016, 22:14

      ....ага...та давайте еще сердюкова на министра обороны вернем, васильеву поставим руководить антикоррупционным комитетом....там на верху уже в правительстве походу че то заигрались....этот круговорот говна в верхах уже достал!!!!

      1
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 29 июля 2016, 21:41

      В Сибирь ,уголь грузить ,паразиту надо!

      2
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      Рейтинг: +2860

      nemolod 29 июля 2016, 20:24

      Незаменимый!

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 29 июля 2016, 19:43

      смотрю сейчас повтор матча Бразилия-СССР,на Олимпиаде 1988г. Наши выигрывают 2-1!!!!!!(можете себе представить?!). Играют лучше бразил..
      В итоге выигрывают... и становяться Олимпийскими чемпионами!!!!!!!!!!!!!Состав: Дмитрий Харин(вратарь), Владимир Татарчук(его удаляют), Лютый, Дмитрий Кузнецов, Игорь Добровольский, Михайличенко,Савичев и т.д. Сижу,смотрю,красиво.. Сейчас такого футбола у нас нет. Спасибо,вам,"министр.."

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