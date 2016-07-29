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    Чорлука в ближайшие два дня может перейти в один из клубов Европы

    Агент защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки заявил, что ведет переговоры с европейскими клубами. По словам Бошко Жупановича, в ближайшие дни по данному вопросу должна наступить ясность.

    «В настоящий момент ведутся переговоры с европейскими клубами по поводу возможного трансфера игрока. Но никаких договоренностей пока нет. Думаю, в ближайшие пару дней мы определимся с будущим Чорлуки», – заявил Жупанович.

    В прошедшем сезоне защитник провел в чемпионате России 24 матча, в которых забил три гола.

    Источник: Р-Спорт

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    29.07.2016 11:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +504

      alex-76 29 июля 2016, 15:20

      Это большая потеря будет......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 29 июля 2016, 13:15

      Чорлуку не отдадут, а то впердив за Динамо уйдут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      World_football 29 июля 2016, 12:54

      Балаболы новостники

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 29 июля 2016, 12:39

      Это будет огромная потеря !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 29 июля 2016, 12:35

      Да никуда он не уйдёт

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 29 июля 2016, 12:20

      В ближайшие два дня будет суббота и воскресенье, а остальное слухи и домыслы.)

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 29 июля 2016, 12:14

      издеваетесь? не перейдет же он

      -1
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 29 июля 2016, 11:59

      Много что может ближайшие два дня

      0
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