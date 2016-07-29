Сарсания: «У Луческу скаутская работа лучше, чем у «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания отметил продуманную работу наставника питерского клуба Мирчи Луческу на трансферном рынке.

«Луческу умеет работать с бразильцами. Он следил за Жулиано, прекрасно знает его возможности. У Мирчи скаутская служба очень хорошо развита, в отличие от того же «Зенита». Что касается Роберта Мака, то он очень неплохой полузащитник. Конечно, не супер-супер, но хорошо двигается по полю. Чтобы купить Халка или Витселя за 50 млн, не требуется селекционная служба. У Луческу же несколько другой подход к подбору футболистов. Считаю, что он более правильный.

Необходимо ли еще усиление «Зениту»? Для начала надо посмотреть, как «Зенит» сейчас будет выглядеть на поле в первых официальных матчах сезона. По одной игре сложно сделать какие-то глобальные выводы. Первые туры РФПЛ должны дать нам ответ, нужно ли питерцам еще какое-то усиление состава», – заявил Сарсания.