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Сарсания: «У Луческу скаутская работа лучше, чем у «Зенита»

29 июля 2016, 09:50
3

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания отметил продуманную работу наставника питерского клуба Мирчи Луческу на трансферном рынке.

«Луческу умеет работать с бразильцами. Он следил за Жулиано, прекрасно знает его возможности. У Мирчи скаутская служба очень хорошо развита, в отличие от того же «Зенита». Что касается Роберта Мака, то он очень неплохой полузащитник. Конечно, не супер-супер, но хорошо двигается по полю. Чтобы купить Халка или Витселя за 50 млн, не требуется селекционная служба. У Луческу же несколько другой подход к подбору футболистов. Считаю, что он более правильный.

Необходимо ли еще усиление «Зениту»? Для начала надо посмотреть, как «Зенит» сейчас будет выглядеть на поле в первых официальных матчах сезона. По одной игре сложно сделать какие-то глобальные выводы. Первые туры РФПЛ должны дать нам ответ, нужно ли питерцам еще какое-то усиление состава», – заявил Сарсания.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Сарсания Константин Луческу Мирча
Комментарии (3)
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deinego77@yandex.ru
1469807653
Для рфпл нормально в европе опять объделаются.Что схалком выиграли чемп и кубок надо выше брать с таким подбором!
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Саня БУБА
1469820853
....та этих скаутов (скотов) зенита ваще расстрелять надо!!!....столько бабла народного продали за кордон...именно они - изменники родины!...там че то питер вообще проворовался в последнее время....пора их экспроприировать, кондомы!!!
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