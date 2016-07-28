Смольников: «Зенит» движется в правильном направлении»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился ожиданиями от нового сезона российской Премьер-лиги, а также рассказал о работе под руководством главного тренера Мирчи Луческу.

— Какие впечатления от работы с Луческу?

— Все хорошо, работаем, привыкаем. Новые идеи, новая игра. Все нравится. Думаю, идем в правильном направлении.

— Для вас как игрока, склонного к атакующим действиям, новая схема как воспринимается?

— Очень интересно. Стараюсь быстрее привыкнуть к ней. Лично мне нравится поход, при котором все время играем в пас, стараемся выходить через передачу, контролируем игру, мяч.

— Насколько показательным получился матч Суперкубка с ЦСКА? Показалось, что армейцы не в самой лучшей физической форме подошли к этой игре.

— За них я отвечать не могу. Что касается нашей команды, тяжело судить по одной игре. Видно, к чему мы стремимся. А уже после пройденной дистанции будет более понятно, правильно ли мы все делаем.

— Вы уже провели на сборах несколько игр и сейчас. Как оцените свою форму в начале сезона?

— Товарищеские игры — это совсем другое. По первой игре — хорошо, что выиграли. Первые матчи чемпионата покажут, в какой мы находится форме. Нам нужно первые туров пять, чтобы это оценить.

— Как команда приняла новичков?

— Отлично, как и всегда — тоннель.

— Что про них можете сказать по первым тренировкам?

— Тяжело судить. У нас были нагрузочные тренировки, беговые. Пусть ребята привыкнут сначала, потом покажут все, что могут.