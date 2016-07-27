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    «Спартак» рассматривает возможность приобретения Карвальо

    По информации O Tempo, «Спартак» вернулся к вопросу о приобретении нападающего «Атлетико Минейро» Карлоса Карвальо. Первая попытка заполучить 20-летнего игрока была совершена красно-белыми летом 2015 года, однако тогда руководству столичного клуба не удалось договориться о сумме выкупа.

    Как сообщает источник, инициатором сделки является агент Жорже Машадо, представляющий интересы полузащитника Фернандо, перешедшего на прошлой неделе в «Спартак» из «Сампдории». Во время визита в Москву по поводу перехода Фернандо, Машадо попутно порекомендовал красно-белым рассмотреть вопрос с покупкой Карвальо.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2016 23:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 28 июля 2016, 11:29

      А для чего Спартаковская молодёжка и Спартак-2? Ребята начинают очень даже достойно, но не видя стимула резко сбавляют. Тут конечно и сами молодые виноваты, однако отдача от этих команд должна быть побольше.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 июля 2016, 10:46

      Ну раз инициатива исходит от агента-то шансы есть.

      -1
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      Рейтинг: +1126

      richi 28 июля 2016, 09:16

      К Аленичеву не пойдет. К Луческу пойдет.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 июля 2016, 07:50

      Хороший нап нужен.

      -1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 28 июля 2016, 06:23

      у кого кто есть на примете?! порекомендуйте Фе ,мож купит?

      0
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      Рейтинг: +139

      palych1974 28 июля 2016, 05:05

      Что за игрок, кто знает?

      0
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      Рейтинг: +508

      triton004 28 июля 2016, 02:11

      Попутно порекомендовал :да кстати у меня там есть нападающий,забивает 1 гол за сезон

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 28 июля 2016, 00:49

      Агент побольше заработать хочет...поххх кого толкать

      2
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 28 июля 2016, 00:22

      пригодится

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 28 июля 2016, 00:05

      Вот его нужно выхватывать

      -1
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