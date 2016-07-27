«Барселона» опровергла слухи о намерении расстаться с Тураном

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес опроверг информацию прессы, что каталонский клуб намерен расстаться с хавбеком Ардой Тураном.

«Арда провел очень тяжелый сезон, однако нам всем хорошо известно, как он выступал до перехода в «Барселону». Мы ждем возвращения того Турана, который играл за «Атлетико». На повестке дня никогда не стоял вопрос о его продаже. Мы не сомневаемся, что он может быть важным элементом команды. Ожидаем, что вклад Арды в нашу игру в предстоящем сезоне будет существенен», – сказал Фернандес.

В прошедшем чемпионате Испании на счету Турана два забитых мяча и три голевые передачи в 18 поединках. Напомним, что в первой половине сезона 29-летний турок не имел права выступать за сине-гранатовых по причине запрета на регистрацию новых игроков до зимнего трансферного окна, наложенного на «Барселону».