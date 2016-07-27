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    «Томь» выставила на трансфер трех игроков

    Руководство «Томи» выставило на трансфер сразу трех футболистов, сообщает официальный сайт томского клуба. Сообщается, что главный тренер команды Валерий Петраков не видит футболистов в стартовом составе.

    «После завершения тренировочных сборов тренерский штаб определился с основным составом и костяком команды. Наставник «Томи» Валерий Петраков считает, что на данном этапе шансы Георгия Джиоева, Евгения Баляйкина и Андрея Ляха на попадание в обойму не велики, и ребята будут получать крайне мало игровой практики», заявил спортивный директор томского клуба Игорь Кудряшов.

    Источник: ФК «Томь»

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    27.07.2016 12:07
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