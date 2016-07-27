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    Скрипченко: «Хотелось бы усилить нападение и приобрести опорного полузащитника»

    Наставник «Урала» Вадим Скрипченко рассказал о том, как команда готовится к новому сезону.

    «Команда подходит к новому сезону с оптимизмом. Надеюсь, что по окончании сезона займeм место не хуже, чем в сезоне-2015/16. Трансферное окно еще не окончено. Вероятно, будут новые приобретения. Хотелось бы усилить нападение и приобрести опорного полузащитника. Также возможно, что кто-то из полузащитников переквалифицируется в нападающего. Роману Павлюченко уже 35 лет – это опытный игрок, но все матчи сезона он не сможет провести. К тому же он может играть в нападении как в одиночку, так и в связке с другими нападающими. Можем взять иностранца», – сказал он.

    В прошлом сезоне «Урал» финишировал восьмым в чемпионате.

    Источник: ТАСС

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    27.07.2016 11:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1159

      Karpathian 27 июля 2016, 18:20

      Гогниев ушел, Павлюченко пришел. оба старперы((( Ну да посмоттрим

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