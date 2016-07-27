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    Пименов: «Новая форма «Локомотива» получилась интересной»

    Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов рассказал о впечатлениях от новой формы московского клуба, которая была представлена накануне.

    «Форма получилась интересной. Возможно, горизонтальные полоски помогут ребятам лучше видеть друг друга на поле. Какая форма была в мое время? Когда мне в первый раз дали футболку «Локомотива», я не смотрел, какая она. Надеть форму «железнодорожников» было заветной мечтой. Стал обращать на это внимание, только когда отыграл пару сезонов. Форма у «Локомотива» во все времена была отличной», – сказал он.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    27.07.2016 09:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 27 июля 2016, 13:01

      Главное чтобы игра был интересной!

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 27 июля 2016, 11:05

      ну зеленая форма напоминает арбуз. Коли есть отсылка к шпалам на оф. форме, то одной не хватает (за надписью РЖД)... вот так и нам постоянно чего-то не хватает. Такое ощущение, что эту шпалу с*издили, как в деревнях вытаскивают деревянные шпалы, чтобы сделать забор или перестелить крышу курятника, а пальцы забивные сдают в лом.
      Вот так же и у нас... руководство шпалу с*издило себе "на дачу", пальцы продали за копейки.
      Форма отражает суть происходящего в клубе.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > LokoGoGo 27 июля 2016, 13:52

      Такую х у й н ю прогнал, сам-то понял??

      -2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > С-Пб on-line 27 июля 2016, 14:15

      я-то понял. всё по существу.

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