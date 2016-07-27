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    «Локомотив» проявляет интерес к Кадару

    «Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Леха» и сборной Венгрии Тамашу Кадару. Об этом сообщил агент игрока Тибор Патаки.

    «Несколько европейских клубов интересуются Тамашем, что неудивительно. Да, «Локомотив» тоже интересуется им, Тамаш привлек его внимание, однако на данный момент мы не ведем конкретных переговоров с российским клубом. Сейчас мы изучаем все предложения, думаю, через две недели Тамаш определится со своим будущим», – сказал Патаки.

    Отметим, Кадар провел три матча в составе сборной Венгрии на Евро-2016, в которых заработал два предупреждения.

    Источник: ТАСС

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    27.07.2016 02:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70

      Zepen 14 27 июля 2016, 18:40

      Нахрена вы собираете игроков кривоногих. У нас своих таких полно.
      Что Зенит,ЦСКА,Локомотив,Спартак,Динамо и др. набирают игроков которые толку не приносят. Вам, что плевать на свои клубы и вы просто набираете сборище игроков, что бы мяч пинали??? Тогда пойдите по дед.домам наберите пацанов и толку будет больше.
      Хватит покупать не пойми кого. Если покупаете игроков, покупайте с пользой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 27 июля 2016, 09:40

      Ну и защитник. Нах он нужен

      2
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