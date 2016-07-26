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    Кришито выставлен «Зенитом» на трансфер

    «Зенит» расстанется с защитником Доменико Кришито. Сообщается, что петербургский клуб выставил 29-летнего итальянца на трансфер. По информации СМИ, к игроку проявляют интерес несколько клубов Серии А, а также «Бешикташ».

    В ближайшие дни между руководством сине-бело-голубых и Кришито состоится диалог, после которого наступит ясность с будущим футболиста.

    В прошлом розыгрыше РФПЛ Кришито провел 23 поединка, записав на свой счет один забитый мяч. Его соглашение с «Зенитом» истечет в июне 2018 года.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    26.07.2016 16:59
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 26 июля 2016, 18:55

      Утка наверное, смысла нет его продавать, с крайними защитниками сейчас напряг.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      private51 26 июля 2016, 18:50

      Кришито после трамвы не вышел на свой уровень..играет с огрехами...и лучше продать ивернуть того же Ходжиниязова...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 26 июля 2016, 18:15

      Кришито настоящий профессионал, надо удержать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      RusUltras 26 июля 2016, 18:03

      «Зенит» опроверг информацию о том, что Кришито выставлен на трансфер
      16:59
      Полузащитник «Зенита» Доменико Кришито не выставлен на трансфер, об этом «Матч ТВ» заявили в пресс-службе клуба.

      «Кришито — игрок «Зенита», — сказал пресс-атташе «Зенита» Дмитрий Циммерман. — Он тренируется с командой и готовится к матчу с «Локомотивом».

      Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что Кришито выставлен на трансфер.

      «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в первом туре российской премьер-лиги.

      Матч состоится в субботу 30 июля, прямая трансляция на «Матч ТВ» — начиная с 17:30 по московскому времени.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 26 июля 2016, 17:59

      Утка про Зенит номер 120789578901.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 26 июля 2016, 17:47

      идиоты он один из самых надежных

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi 26 июля 2016, 17:38

      Жирков, Смольников, Анюков... вроде больше крайних нет. Ходжаниязов в аренде где то в Дании.

      1
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      Рейтинг: +64

      baltica 26 июля 2016, 17:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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