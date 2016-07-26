Фернандо – вне заявки «Спартака» на третий квалификационный раунд Лиги Европы

Стала известна заявка «Спартака» на третий квалификационный раунд Лиги Европы. Стоит отметить, что в списке не значится новичок красно-белых – бразилец Фернандо. 24-летний игрок только на прошлой неделе присоединился к столичному клубу и сейчас набирает форму согласно индивидуальному графику. Напомним, «Спартаку» 28-го июля предстоит провести первый матч против кипрского АЕКа.

Полностью заявка из 24-х футболистов выглядит следующим образом:

Голкиперы: Сергей Песьяков, Михаил Филиппов, Артем Ребров.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Евгений Макеев, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Александр Пуцко, Денис Кутин

Полузащитники: Ромуло, Джано, Квинси Промес, Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Игорь Леонтьев, Ивелин Попов, Александр Зуев, Константин Савичев, Лоренцо Мельгарехо, Денис Глушаков.

Нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе.