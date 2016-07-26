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  • Фернандо – вне заявки «Спартака» на третий квалификационный раунд Лиги Европы

Фернандо – вне заявки «Спартака» на третий квалификационный раунд Лиги Европы

26 июля 2016, 12:37
11

Стала известна заявка «Спартака» на третий квалификационный раунд Лиги Европы. Стоит отметить, что в списке не значится новичок красно-белых – бразилец Фернандо. 24-летний игрок только на прошлой неделе присоединился к столичному клубу и сейчас набирает форму согласно индивидуальному графику. Напомним, «Спартаку» 28-го июля предстоит провести первый матч против кипрского АЕКа.

Полностью заявка из 24-х футболистов выглядит следующим образом:

Голкиперы: Сергей Песьяков, Михаил Филиппов, Артем Ребров.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Евгений Макеев, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Александр Пуцко, Денис Кутин

Полузащитники: Ромуло, Джано, Квинси Промес, Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Игорь Леонтьев, Ивелин Попов, Александр Зуев, Константин Савичев, Лоренцо Мельгарехо, Денис Глушаков.

Нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе.

Источник: УЕФА
Лига Европы Спартак АЕК Фернандо
Комментарии (11)
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vladimir-7
1469526207
Что-то Попова продавали, продавали, а он в заявке Спартака.
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VerSaR
1469527661
На самом деле вполне ожидаемо
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С-Пб on-line
1469528793
Что, травма на полгодика и в бразилию арендой?! Стратегия свинная
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arni3
1469529249
Дааа, ничего не меняется!!! Хоть русских фамилий побольше появилось...
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Daxa09
1469534796
Интересно какая пара будет в основе центральных защитников походу на Таски больше не рассчитывают
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Kos77
1469538101
Вперед Спартак!!!
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Тraumtanzеr
1469541201
Поздно подъехал.
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alexidj
1469548320
норм..все равно рано ему было выходить на поле ..две игры подождем..)вперед Спартак!
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