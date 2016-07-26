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Медель: «Все игроки «Интера» настроены по-боевому»

26 июля 2016, 09:56
2

Полузащитник «Интера» Гари Медель рассказал о настрое, с которым все игроки команды ведут подготовку к предстоящему сезону.

«Я рад вернуться в «Интер». Мы настроены хорошо поработать перед стартом сезона. Все наши игроки настроены по-боевому и прилагают все усилия для того, чтобы достичь поставленных целей и выиграть трофеи. Сделаем все, что от нас зависит», – рассказал Медель в интервью Inter Channel.

Напомним, «Интер» по итогам прошлого сезона занял четвертую строчку в турнирной таблице Серии А.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Италия Интер Медель Гари
Комментарии (2)
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Su27Flanker
1469516324
Еще бы нового тренера...
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ds34eh
1469518510
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - https://is.gd/CVg8Dw
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