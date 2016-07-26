Медель: «Все игроки «Интера» настроены по-боевому»

Полузащитник «Интера» Гари Медель рассказал о настрое, с которым все игроки команды ведут подготовку к предстоящему сезону.

«Я рад вернуться в «Интер». Мы настроены хорошо поработать перед стартом сезона. Все наши игроки настроены по-боевому и прилагают все усилия для того, чтобы достичь поставленных целей и выиграть трофеи. Сделаем все, что от нас зависит», – рассказал Медель в интервью Inter Channel.

Напомним, «Интер» по итогам прошлого сезона занял четвертую строчку в турнирной таблице Серии А.