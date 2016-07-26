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    Кирилл Погребняк отказался от просмотра в «Хапоэле»

    Форвард Кирилл Погребняк получил приглашение принять участие в просмотре от «Хапоэля» из Ашкелона, дебютанта израильской Премьер-лиги. Но такой вариант не устроил агентов и самого футболиста – его команда рассчитывала сразу подписать контракт. Погребняк известен в России по выступлению за «Томь».

    В прошлом сезоне Погребняк провел в составе «Томи» 35 игр, в которых он забил 13 голов. Текущим летом у него закончился контракт с томским клубом, который он покинул на правах свободного агента.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2016 09:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 26 июля 2016, 13:39

      В Томи бы остался,отлично было бы ,хороший игрок

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      Рейтинг: +7

      ds34eh 26 июля 2016, 10:35

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/brosay

      0
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 26 июля 2016, 10:00

      Евреи без проверки не подпишут.

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