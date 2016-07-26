Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ростов» примет «Андерлехт» в Лиге чемпионов

26 июля 2016, 20:25
41

Во вторник «Ростов» дебютирует в Лиге чемпионов матчем против «Андерлехта». Первая игра третьего отборочного раунда вызвала в Ростове-на-Дону небывалый ажиотаж. Интерес подогревался и постоянными новостями из стана российской команды: сначала в турнир был заявлен Курбан Бердыев, который едва не покинул «Ростов» перед стартом сезон, затем, в самый последний момент – Сердар Азмун. Так что настрой у ростовчан самый что ни на есть боевой!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» – «Андерлехт». Начало в 21:30, не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Ростов Андерлехт
Комментарии (41)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
a-rakhmatov
1469506404
Боевое крещение Ростова в ЛЧ.........успеха ростовчанам!!!
Ответить
mdu86
1469507623
Удачи и победы Ростову
Ответить
valencia 45
1469507634
Ростов вперед
Ответить
Zly
1469509148
Только победы
Ответить
chegevaro
1469509585
Поддержим!
Ответить
Atoniq
1469511423
Болею за ростов!!! Удачи нашим клубам!!
Ответить
Black Giz
1469511816
А нам нужна одна победа! Одна на всех, мы за ценой не постоим! Вперед, Сельмаш!
Ответить
TERIA-76
1469514967
Поставил на Ростов!
Ответить
vgarakh
1469516823
Ростов победит и по сумме двух встреч пройдет дальше.
Ответить
Pourport
1469523505
Какая ничья,и там и там за Андерлехтом)
Ответить
Главные новости
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
23:43
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
23:19
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
23:08
2
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
22:58
1
ФотоРоналду женился на Джорджине
22:33
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
22:22
1
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
21:44
5
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
6
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
5
Все новости
Все новости
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
23:23
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
17:59
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
2
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+