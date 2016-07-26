«Ростов» примет «Андерлехт» в Лиге чемпионов

Во вторник «Ростов» дебютирует в Лиге чемпионов матчем против «Андерлехта». Первая игра третьего отборочного раунда вызвала в Ростове-на-Дону небывалый ажиотаж. Интерес подогревался и постоянными новостями из стана российской команды: сначала в турнир был заявлен Курбан Бердыев, который едва не покинул «Ростов» перед стартом сезон, затем, в самый последний момент – Сердар Азмун. Так что настрой у ростовчан самый что ни на есть боевой!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» – «Андерлехт». Начало в 21:30, не пропустите!