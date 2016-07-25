Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маурисио: «При Луческу «Зенит» будет играть в совершенно другой футбол»

    27-летний бразильский полузащитник «Зенита» Маурисио сравнил нынешнего и прежнего наставников команды.

    — У каждого тренера своя философия. Я не могу вам сказать, что Мирча Луческу лучше Виллаш-Боаша, потому что оба были чемпионами. Луческу с «Шахтером» становился чемпионом Украины, а Виллаш-Боаш брал с «Порту» чемпионат Португалии и с «Зенитом» побеждал в РФПЛ. Конечно, они разные тренеры, и у каждого свои взгляды. Думаю, при Луческу мы будем играть в совершенно другой футбол, но что из этого получится — покажет только время.

    — Президент «Зенита» Александр Дюков заявил, что по определенным причинам вы не сможете сменить гражданство и выступать за сборную России. Проясните ситуацию.

    — Я сам этого точно не знаю. Многие люди говорят мне, что я смогу получить российский паспорт, но есть и те, кто говорит обратное. Сейчас я не представляю, как все сложится. Могу только сказать, что буду очень рад, если я стану россиянином и смогу выступать за сборную.

    — Станислав Черчесов, с которым вы два сезона работали в «Тереке», сейчас является главным претендентом на пост наставника сборной России. Как относитесь к его кандидатуре?

    — Он замечательный тренер. Все его команды очень дисциплинированные. Но есть много других людей, которые лучше знают, чья именно кандидатура — самый подходящий вариант для российской сборной. Но, конечно, Станислав Черчесов — очень неплохой вариант.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2016 14:07
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Lola00 26 июля 2016, 14:55

      Будут носиться по полю как здесь: http://1000игр.рф/dlja_malchikov/futbol/odin_na_odin_superskorost

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 июля 2016, 15:46

      вас хватило на 35 минут другого футбола в матче с ЦСКА, и пол команды сдохло..... здоровья вам однако!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 25 июля 2016, 14:57

      В матче за супер-кубок результат порадовал, а игра оставила много вопросов. Креатива впереди очень мало, а вот защита отыграла очень хорошо. Посмотрим к чему нас приведет Цыган, будем надеяться на отличные результаты.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Grelas 25 июля 2016, 17:18

      За месяц да еще с неопределенным составом игру не поставишь, но движение в правильном направлении у Зенита видно. Уже по контрольным матчам стало ясно - в команде наконец появился тренер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 25 июля 2016, 14:22

      и это радует

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11