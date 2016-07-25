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  • «Ростов» дозаявил Азмуна в Лигу чемпионов вслед за Бердыевым

«Ростов» дозаявил Азмуна в Лигу чемпионов вслед за Бердыевым

25 июля 2016, 12:29
29

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев был дозаявлен на третий отборочный раунд Лиги чемпионов. Кроме того, вслед за ним будет дозаявлен нападающий Сердар Азмун. Напомним, в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о том, что Азмун, претензии которого в адрес «Рубина» будет рассматривать ФИФА, может быть внесен в заявку на чемпионат (и соответственно – на Лигу чемпионов) «Ростова».

Ранее РФС отказывался включать футболиста в заявку «Ростова», ссылаясь на несоответствие документов необходимым требованиям. Права на форварда принадлежат «Рубину», но два минувших сезона он провел в составе желто-синих. Азмун проигнорировал сбор казанской команды и тренировался вместе с «Ростовом». По мнению игрока, «Рубин» нарушает договоренности, не соглашаясь отпускать его в состав ростовчан, несмотря на то что желто-синие предлагают сумму, прописанную в контракте футболиста в качестве отступных – она составляет 2,5 миллиона евро.

В Лиге чемпионов «Ростов» стартует 26 июля матчем третьего отборочного раунда с бельгийским «Андерлехтом».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Россия Ростов Азмун Сердар Бердыев Курбан
Комментарии (29)
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balaton78
1469439147
Ураааа! Ждем победы ФК "Ростов"!
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Pro100Kid
1469439474
Вот.Уже лучше, но с Андерлехтом будет очень сложно все равно. Если пройдут - это будет подвиг.
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FanatSerj
1469439810
Увидимся на стадионе !!! По болеем, семки лузгать Бельгийцев научим ))
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Fireman-100
1469439863
Что-то мне подсказывает, что наши победят, но игра будет сложная.
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Вомбат
1469440060
Азмун в составе Ростова накануне сезона - хорошая новость. Это игрок с будущим особенно при КББ .
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Витус Беринг
1469443002
Вот, другое дело ! Вперёд дончане !!!
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Ник17
1469447510
Пидерцы что сука фиты тупые и тормознутые:-)
Ответить
nemolod
1469449259
Желаю удачи Ростову!
Ответить
Salim73
1469451290
Ростов вперёд!!!!!@
Ответить
Томь вперёд
1469452316
Хоть где-то справедливость. Ростову удачи!
Ответить
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