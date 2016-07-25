Комбаров: «При Каррере появились новые упражнения с мячом»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о впечатлениях от совместной работы с итальянским тренером Массимо Каррерой, который этим летом пополнил тренерский штаб столичного клуба.

«У нас очень интересные тренировки с Массимо Каррерой. Отрабатываем правильные перемещения, кто и как должен страховать партнера. Появились новые упражнения с мячом. Нужно обрабатывать мяч сначала одной ногой, потом другой. Все движения делаются в определенной последовательности.

Пока в качестве переводчика у нас Сальва. Плюс Массимо многое объясняет с помощью жестов. Это ведь международный язык футбола. Мы все понимаем. По-русски тренер пока говорит мало: «Здравствуйте! Приятного аппетита! До свиданья». Но для человека, который здесь всего несколько дней, согласитесь, и это неплохо. Уверен, что работа с ним пойдет нам на пользу», – сказал он.