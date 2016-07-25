Ломбертс: «Уход Широкова – большая потеря для российского футбола»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал решение хавбека Романа Широкова завершить карьеру профессионального футболиста.

– Широков завершил карьеру?! А сколько ему лет? 34 (вздыхает). Что ж, для российского футбола это большая потеря. На мой взгляд, он сделал правильно, решив остановиться.

Роман слишком часто менял клубы, что сказалось на его карьере, но свои лучшие годы провел в «Зените». Для меня было большой честью играть со столь большим футболистом, как Широков. У меня останутся только хорошие воспоминания о работе с ним. Желаю Роману всего наилучшего в следующем этапе его жизни.