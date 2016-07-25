Аленичев: «АЕК производит впечатление более испанской команды, нежели киприотской»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев дал оценку игре кипрского клуба АЕК, с которым его команда встретится в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Мы с Титовым уже смотрели матч АЕК в предыдущем раунде, видели их сильные и слабые стороны. На тренировке отрабатывали некоторые моменты к матчу на Кипре. Пилипчук был на матче АЕК, сказал, что эту команду мы должны проходить и что на Кипре будут сложные погодные условия.

АЕК производит впечатление более испанской команды, нежели киприотской. Там есть много испанских игроков, хотя они уже весьма возрастные. Нужно показать в матче с ними свой максимум, если ребята это сделают, то у соперника мало шансов», – сказал Аленичев.