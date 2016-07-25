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  • Аленичев: «АЕК производит впечатление более испанской команды, нежели киприотской»

Аленичев: «АЕК производит впечатление более испанской команды, нежели киприотской»

25 июля 2016, 06:25
1

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев дал оценку игре кипрского клуба АЕК, с которым его команда встретится в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Мы с Титовым уже смотрели матч АЕК в предыдущем раунде, видели их сильные и слабые стороны. На тренировке отрабатывали некоторые моменты к матчу на Кипре. Пилипчук был на матче АЕК, сказал, что эту команду мы должны проходить и что на Кипре будут сложные погодные условия.

АЕК производит впечатление более испанской команды, нежели киприотской. Там есть много испанских игроков, хотя они уже весьма возрастные. Нужно показать в матче с ними свой максимум, если ребята это сделают, то у соперника мало шансов», – сказал Аленичев.

Источник: ФК «Спартак»
Лига Европы АЕК Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (1)
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a-rakhmatov
1469426991
"У страха глаза велики".........негативные слова и мысли материализуются!!! Аленичев, надо мотивировать игроков только на победу, иначе не видать успеха!
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