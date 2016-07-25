Ломбертс: «Не знаю, останусь ли я в «Зените»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал слухи относительно своего ухода из команды.

«Я не знаю, останусь ли в «Зените» этим летом. Мне нравится в Санкт-Петербурге, я люблю свой клуб, но если получу возможность переехать поближе к дому, то я подумаю. Я говорю подумаю, но не говорю, что точно перейду в другой клуб. Дело в том, что в моей семье в октябре ожидается пополнение, и только по этой причине я могу покинуть «Зенит». И совсем не потому, что не хочу здесь остаться», – заявил Ломбертс.