Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Грасия: «Для «Рубина» трансферный рынок еще открыт»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия рассказал о своих ожиданиях перед новым сезоном.

    «Я гарантирую, что команда будет работать очень упорно, чтобы порадовать наших болельщиков. Что касается приобретений, то трансферный рынок пока открыт. Я думаю, что вопрос по переходам игроков пока не закрыт окончательно. Всегда необходимо следить за рынком. Я думаю, что все игроки, которые присоединились к команде верят в тот проект, который строится здесь. Они пришли в хороший клуб. Новые игроки будут развиваться сами и помогать развитию клуба», – заявил Грасия.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2016 21:13
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32

      pro-vad 25 июля 2016, 15:49

      Запас карман не тянет! И для конкуренции лучше и для кубковых игр!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 24 июля 2016, 21:20

      Он о лимите в нашем чемпионате слышал? Пусть еще 5 легионеров купит...на скамейку.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      Grelas > KLIM777 25 июля 2016, 18:56

      Согласен, 100 % изменят, но только после 2018 года.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11