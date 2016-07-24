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    Врба: «Скорее всего, с ЦСКА сыграем так, как с «Уотфордом»

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба дал оценку сборам команды в Австрии. Специалист прокомментировал и товарищеский матч дагестанского клуба с «Уотфордом» (0:0).
    «Хотелось еще лучше узнать игроков команды, увидеть их возможности в тяжелых играх. Во встречах с английскими клубами ребята проявили силу воли, характер. И команда показала, что может играть в футбол.

    Игра с «Уотфордом» была заключительной перед стартом чемпионата, последней возможностью дать шанс всем. Некоторые игроки еще не совсем оправились от травм, и мы не хотели рисковать, не хотели допустить того, чтобы их повреждения вновь дали о себе знать, обострились. Предстоящая встреча с ЦСКА (матч 1-го тура РФПЛ 30 июля), скорее всего, будет похожа на матч с «Уотфордом». Надеюсь, наша игра понравится болельщикам», – заявил Врба.

    Источник: ФК «Анжи»

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    24.07.2016 11:24
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