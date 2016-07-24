Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эмери: «Зидан может стать одним из лучших тренеров мира»

24 июля 2016, 11:14
2

Новый главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что наставник «Реала» Зинедин Зидан имеет хорошие шансы проявить себя в Мадриде.

«Реал» претендует на лидерство в мировом футболе, что подразумевает их история. Так же и Зидан имеет великое футбольное прошлое. Очень часто бывшим игрокам тяжело проявить себя в роли тренера. Но Зидан выиграл Лигу чемпионов и доказал, что является исключением. У него лучшие игроки, и если он продолжит в том же духе, то может стать одним из лучших специалистов», – заявил Эмери.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Эмери Унаи Зидан Зинедин
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ЦСКА 2015-2016
1469359986
он уже сталь
Ответить
Marvianu
1469368993
Пусть хотя бы станет как Унаи Эмери)
Ответить
Главные новости
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
23:19
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
23:08
1
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
22:58
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
21:44
5
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
6
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
5
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
7
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
Все новости
Все новости
В «Монако» приняли решение по Погба
21:41
1
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
1
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
7
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
Вчера, 13:38
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
Вчера, 10:06
5
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
9 августа
1
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
9 августа
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
9 августа
2
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
8 августа
4
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
9
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Семин высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
7 августа
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
7 августа
8
Сафонов стал одним из худших игроков «ПСЖ»
6 августа
5
Во Франции «раскусили» игру Сафонова
6 августа
1
Фото«ПСЖ» купил игрока за 50 миллионов
6 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
5 августа
2
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
5 августа
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+