Эмери: «Зидан может стать одним из лучших тренеров мира»

Новый главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что наставник «Реала» Зинедин Зидан имеет хорошие шансы проявить себя в Мадриде.

«Реал» претендует на лидерство в мировом футболе, что подразумевает их история. Так же и Зидан имеет великое футбольное прошлое. Очень часто бывшим игрокам тяжело проявить себя в роли тренера. Но Зидан выиграл Лигу чемпионов и доказал, что является исключением. У него лучшие игроки, и если он продолжит в том же духе, то может стать одним из лучших специалистов», – заявил Эмери.